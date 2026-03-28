F1 Kimi Antonelli mette pressione a Russell Ferrari perde già terreno nelle gerarchie

Nella sessione di qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026, la Mercedes ha ottenuto la sua terza doppietta consecutiva, mantenendo il dominio sul giro secco e monopolizzando la prima fila. Nel frattempo, la Ferrari ha perso terreno nelle gerarchie, mentre Kimi Antonelli ha messo pressione a Russell, senza che siano fornite ulteriori motivazioni o dettagli sui motivi di questa dinamica.

La Mercedes continua a dimostrare una netta superiorità sul giro secco e centra la terza doppietta consecutiva in qualifica (la terza, considerando la Sprint Qualifying di Shanghai) da inizio stagione, monopolizzando la prima fila in griglia anche a Suzuka per il Gran Premio del Giappone 2026. Il weekend nipponico rischia di rappresentare però uno snodo cruciale nella rivalità tra i piloti della scuderia anglo-tedesca, rendendo sicuramente più interessante la corsa al titolo iridato. L’hat trick (pole, vittoria e giro veloce) in Cina sembra aver infatti sbloccato da un certo punto di vista il potenziale di Kimi Antonelli, che a partire dalla... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Kimi Antonelli mette pressione a Russell. Ferrari perde già terreno nelle gerarchie Articoli correlati Kimi Antonelli fa l’impresa nel GP Cina: prima vittoria in F1, 2° Russell, Hamilton sul podio con FerrariKimi Antonelli vince il GP di Cina 2026 a Shanghai: prima vittoria in Formula 1 per il pilota Mercedes. Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: sontuosa pole di Kimi Antonelli, che distacco a Russell! Ferrari lontana, la griglia di partenza Tutto quello che riguarda Kimi Antonelli Temi più discussi: F1 Kimi Antonelli Oggi: Ferrari inizia la ricerca del italiano; mette in guardia contro l'inganno di Russell; Non sapeva usare il cambio manuale e non metteva la freccia. Ecco come Kimi Antonelli ha preso la patente; Le radici alessandrine di Kimi Antonelli. Necchi, l’amico di famiglia: Mi ricorda Senna; F1, GP Giappone: Antonelli precede Russell nelle FP3, Leclerc terzo. F1 Gp Giappone, le qualifiche in diretta: Kimi in testa, ma Leclerc lotta per la pole. Verstappen out in Q2. «Macchina inguidabile»A Suzuka le Mercedes partono di nuovo favorite, Kimi Antonelli se la vedrà col compagno di squadra George Russell. Le Ferrari inseguono ... corriere.it LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: alle 3.30 le FP3, Antonelli cerca conferme, Ferrari per scuotersiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Giappone, ... oasport.it ANDREA KIMI ANTONELLI: “POLE PIÙ BELLA DI QUELLA IN CINA. IL SEGRETO UN WEEKEND PIÙ LINEARE E SENZA ERRORI HA CONSENTITO DI MIGLIORARMI” “Sicuramente questa pole è stata più bella della Cina, perché mi sentivo bene in macchi - facebook.com facebook Formula 1, è ancora Kimi Antonelli show: pole position a Suzuka per il giovane bolognese x.com