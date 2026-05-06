Antonella Elia lo sfogo disperato per l' ex Pietro Delle Piane | Dopo di lui solo il vuoto

Antonella Elia ha condiviso un messaggio in cui ha espresso il suo stato d’animo dopo la fine della relazione con Pietro Delle Piane, affermando di sentirsi vuota. La loro storia d’amore si era conclusa alcuni mesi fa, dopo la partecipazione di entrambi alla terza puntata del Grande Fratello Vip. La cantante e conduttrice ha scritto di aver provato a superare il dolore, ma di non aver ancora trovato una via d’uscita.

La storia d'amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane sembrava definitivamente chiusa nei mesi scorsi dopo il confronto nella terza puntata del Grande Fratello Vip. La showgirl torinese, però, in questi giorni di grandi tensioni e litigate nella casa, è tornata a pensare con nostalgia a.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pietro Delle Piane contro Antonella Elia: "Ha arredato casa grazie alle nostre collaborazioni di coppia". Lo sfogo durissimo Antonella Elia: “Ho solo me stessa. Della storia con Pietro Delle Piane ricordo solo cose brutte”Al Grande Fratello Vip Antonella Elia racconta la sua solitudine e la fine della storia con Pietro Delle Piane: "È stata una decisione mia, non... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Prove di ballo per Antonella e Raimondo Video; Lite furiosa al GF Vip: Mussolini scoppia in lacrime e pensa al ritiro; Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini si rialza e sfida Antonella Elia e Marco: Sarò il loro tormento; Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini pronta a lasciare la casa: Non ce la faccio più. Antonella Elia attacca Alessandra Mussolini e racconta un incubo in direttaLite furiosa tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip Nella Casa del Grande Fratello Vip, una tensione latente esplosa negli ... assodigitale.it Alessandra Mussolini in crisi al GF Vip, Antonella Elia la attacca: Prende tutti in giroLa quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip inizia con la crisi di Alessandra Mussolini: Antonella Elia interviene e la accusa. mondotv24.it Furiosa lite al Grande Fratello Vip: tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini finisce a testate contro una porta - facebook.com facebook