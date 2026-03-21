Antonella Elia | Ho solo me stessa Della storia con Pietro Delle Piane ricordo solo cose brutte

Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha parlato della sua solitudine e della fine della relazione con Pietro Delle Piane, affermando che si tratta di una decisione presa da sola e che ricorda solo aspetti negativi della storia. La showgirl ha sottolineato di avere solo se stessa e di non conservare ricordi positivi dell’ex compagno.

Al Grande Fratello Vip Antonella Elia racconta la sua solitudine e la fine della storia con Pietro Delle Piane: "È stata una decisione mia, non c'erano basi solide". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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