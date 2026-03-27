Pietro Delle Piane ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha commentato il confronto con Antonella Elia al Grande Fratello Vip. Nell'occasione, ha dichiarato che Antonella Elia avrebbe arredato la propria casa utilizzando collaborazioni che avevano svolto come coppia. La discussione tra i due ha suscitato attenzione sui social e ha portato Delle Piane a chiarire alcuni dettagli sulla vicenda.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità Pietro Delle Piane è tornato sui social per fare chiarezza in merito al confronto con la sua ex fidanzata Antonella Elia avvenuto al Grande Fratello Vip. Dopo il faccia a faccia avvenuto in diretta su Canale 5 nella scorsa puntata del 24 marzo, molti hanato il suo intervento e anche la reazione della concorrente, in lacrime davanti all'uomo che sarebbe dovuto diventare suo marito prima della drastica decisione di troncare la relazione. "Io sono andato al Grande Fratello non per chiedere ad Antonella di tornare insieme, ma perché nella puntata precedente si era parlato di me e della nostra storia usando termini poco carini come mezzo uomo, omuncolo e narcisista patologico. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Pietro Delle Piane contro Antonella Elia: "Ha arredato casa grazie alle nostre collaborazioni di coppia". Lo sfogo durissimo

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«Mi hai fatto soffrire tantissimo». Le parole di Antonella Elia risuonano ancora, mentre le lacrime le rigano il volto davanti a Pietro Delle Piane, dentro la casa del GF Vip. Non c’è bisogno di aggiungere molto altro per capire quanto sia stato intenso questo conf - facebook.com facebook

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