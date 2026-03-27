L’attaccante francese lascia l’Atlético Madrid e si trasferisce negli Stati Uniti per unirsi all’Orlando City. L’accordo prevede un contratto di due anni con possibilità di rinnovo fino al 2029. La firma ufficiale del contratto è prevista per giugno, quando il calciatore si trasferirà nella squadra americana.

È ufficiale: Griezmann approderà in America a giugno, con un contratto di due anni e opzione di rinnovo fino al 2029. Una scelta sorprendente quanto coerente con il momento della sua carriera: l’attaccante francese sembra pronto ad affrontare una nuova sfida, dopo aver regalato ai suoi tifosi e alla propria squadra prestazioni di altissimo livello in Liga e nelle competizioni internazionali. L’annuncio dell’addio e la scelta. Nella giornata di mercoledì, l’account instagram dell’ Orlando City ha reso pubblica la notizia dell’ingaggio di Griezmann a partire da giugno. L’Atlético Madrid e la squadra della Florida avrebbero raggiunto un accordo proprio durante il viaggio del francese negli Stati Uniti durante la pausa per le nazionali. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Antoine Griezmann lascia l’Atlético Madrid: nuova avventura all’Orlando City

Articoli correlati

Griezmann saluta l’Atletico Madrid: da luglio inizierà la sua nuova avventura all’Orlando CityMano di Pongracic in Fiorentina Inter, l’analisi di Tonolini a Open Var: «La lettura è assolutamente corretta.

Griezmann verso l'Orlando City: trattative in corso con l'Atletico Madrid per un doppio accordo?????? Orlando City are prepared to wait until June to sign Antoine Griezmann if Atlético Madrid close doors to exit this month.

Approfondimenti e contenuti su Antoine Griezmann

Temi più discussi: Griezmann lascia l'Atletico Madrid, da luglio all'Orlando City; Griezmann firma con l’Orlando City e vola in MLS: addio all'Atletico Madrid a luglio; Griezmann lascia l'Atletico Madrid: a luglio in Mls con l'Orlando City; Ufficiale: Griezmann lascia l'Atletico a luglio, ha firmato un contratto fino al 2028 per l'Orlando City.

Griezmann lascia l'Atletico Madrid: da luglio giocherà in Mls con l'Orlando CityL'attaccante francese Antoine Griezmann, 35 anni, ha firmato con l'Orlando City a partire da luglio, sancendo di fatto la conclusione della sua lunga esperienza con l'Atletico Madrid. Lo ha annunciato ... tg24.sky.it

Griezmann lascia l'Atletico a fine stagione e vola in MLS: Felice di iniziare questo nuovo capitoloAdesso è ufficiale: a luglio Antoine Griezmann lascerà l’Atlético Madrid per iniziare una nuova avventura negli Stati Uniti. L’attaccante francese ha infatti ... tuttojuve.com

Anche "Le Petit Diable" dice addio all'Europa per lanciarsi nell'avventura della #MLS. Antoine #Griezmann vestirà la casacca degli Orlando City, chiudendo un cerchio nel quale è diventato il miglior marcatore di sempre della storia dell' #AtleticoMadrid x.com

Antoine Griezmann è uno tra i volti più celebri nella storia della Liga, ma chiuderà la propria carriera avendone giocate ben 16 senza mai vincerne una. Tra l’altro: è arrivato dalla Real all’Atletico con i Colchoneros campioni in carica e da allora li ha lasciati pe - facebook.com facebook