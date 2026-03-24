Griezmann lascia l’Atletico Madrid

Antoine Griezmann ha annunciato di aver lasciato l’Atletico Madrid attraverso un messaggio condiviso sui social. Lo stesso club ha confermato la separazione con un post ufficiale. La notizia è stata comunicata contemporaneamente da entrambe le parti, senza ulteriori dettagli sul futuro del calciatore.

Antoine . Lo hanno annunciato il calciatore e il club con un post congiunto sui social. L’attaccante francese, classe 1991, lascia i Colchoneros dopo 10 stagioni. Una storia d’amore lunghissima costellata da 488 presenze, 211 gol, 97 assist, una Supercoppa spagnola (20142015), un’Europa League (20172018) e una Supercoppa Uefa (20182019). La sua prossima avventura, secondo le indiscrezioni dei media, dovrebbe essere in MLS con l’ Orlando City. Il post di Griezmann. “Non è facile trovare le parole per esprimere ciò che provo, perché questa squadra è la mia casa e voi siete la mia famiglia. È stato un percorso incredibile, ricco di partite indimenticabili, di gol, di gioie e di una passione che solo noi tifosi dell’Atleti possiamo capire. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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