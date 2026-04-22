Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Bookingcom

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Booking.com, Booking.com International e Booking. La decisione riguarda presunte pratiche commerciali e questioni legate alla concorrenza nel settore delle prenotazioni online. L'istruttoria mira a verificare eventuali violazioni delle norme antitrust e si basa su segnalazioni e analisi di mercato. Il procedimento è ora in fase di approfondimento.

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Booking.com, Booking.com International e Booking.com (Italia) per pratiche commerciali scorrette. Secondo l'autorità Booking.com presenterebbe le strutture ricettive aderenti ai programmi " Partner Preferiti " e " Partner Preferiti Plus " come selezionate in base alla qualità del servizio e al rapporto qualità-prezzo, sebbene i requisiti di accesso a questi programmi non sembrino garantire queste caratteristiche da parte delle strutture aderenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Booking.com Notizie correlate Booking, Antitrust apre istruttoria per pratiche commerciali scorrette(Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Booking. L’Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto EdenredL’ Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred per un presunto abuso di posizione dominante... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'Antitrust avvia un'istruttoria nei confronti di Booking.com; Antitrust avvia istruttoria su Booking.com: 'Partner Preferiti' e 'Partner Preferiti Plus' sotto accusa; Antitrust, come si è mossa l’authority tra investitori e influencer. L'Antitrust avvia un'istruttoria nei confronti di Booking.comL'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Booking.com, Booking.com International e Booking.com (Italia) per pratiche commerciali scorrette. ansa.it Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Booking.comL'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Booking.com, Booking.com International e Booking.com (Italia) per pratiche commerciali scorrette. Secondo l'autorità Booking.com presenterebbe le ... ansa.it L’Antitrust ha avviato un’istruttoria su Booking.com, incluse le sue divisioni internazionale e italiana, ipotizzando possibili pratiche commerciali scorrette. In particolare, l’attenzione si concentra sui programmi “partner preferiti” e “partner preferiti plus”, che dovre - facebook.com facebook : la Commissione europea avvia ispezioni a sorpresa su un’azienda sospettata di violare le regole sulla concorrenza e frammentare il mercato unico ec.europa.eu/commission/pre… x.com