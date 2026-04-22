Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Bookingcom

Da ilgiorno.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Booking.com, Booking.com International e Booking. La decisione riguarda presunte pratiche commerciali e questioni legate alla concorrenza nel settore delle prenotazioni online. L'istruttoria mira a verificare eventuali violazioni delle norme antitrust e si basa su segnalazioni e analisi di mercato. Il procedimento è ora in fase di approfondimento.

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Booking.com, Booking.com International e Booking.com (Italia) per pratiche commerciali scorrette. Secondo l'autorità Booking.com presenterebbe le strutture ricettive aderenti ai programmi " Partner Preferiti " e " Partner Preferiti Plus " come selezionate in base alla qualità del servizio e al rapporto qualità-prezzo, sebbene i requisiti di accesso a questi programmi non sembrino garantire queste caratteristiche da parte delle strutture aderenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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