Le autorità antitrust hanno avviato indagini nei confronti di Glovo e Deliveroo per verificare eventuali pratiche ingannevoli legate alle loro promesse etiche. Le verifiche si concentrano su come le aziende abbiano promosso il loro impegno per il rispetto dell’ambiente e le pratiche di marketing adottate per comunicare questa immagine ai consumatori. Le indagini mirano a chiarire se siano stati adottati metodi ingannevoli per influenzare le scelte di chi utilizza i servizi.

? Cosa scoprirai Cosa nascondono davvero le promesse etiche di Glovo e Deliveroo?. Come hanno manipolato la percezione dei consumatori con il marketing verde?. Perché il Codacons chiede sanzioni esemplari contro queste piattaforme?. Quali prove cercherà l'Antitrust sulla gestione reale dei rider?.? In Breve Codacons denuncia manipolazione mercato per 6 italiani su 10 orientati all'etica. Indagini coinvolgono Foodinho e Glovo Infrastructure Services Italy per marketing sociale. Aziende dichiarano conformità e collaborazione con l'Autorità Antitrust. Possibili sanzioni esemplari per proteggere la trasparenza nel settore logistica alimentare. L’Antitrust ha aperto indagini su Deliveroo Italy e diverse società del gruppo Glovo, tra cui Foodinho e Glovo Infrastructure Services Italy, per possibili inganni sulla responsabilità sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antitrust: indagini su Glovo e Deliveroo per possibili inganni etici

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