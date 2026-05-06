La Commissione europea ha scelto di escludere la pelle dalle norme contro la deforestazione, rispondendo alle richieste dei produttori di settore. La decisione è stata comunicata in seguito a un processo di consultazione con le parti coinvolte, che avevano avanzato questa richiesta. La misura permette al comparto conciario di continuare le proprie attività senza dover adeguarsi alle nuove restrizioni previste dalla normativa.

La Commissione europea ha deciso di escludere la pelle dall’ambito di applicazione della normativa Ue contro la deforestazione, accogliendo le richieste avanzate dal comparto conciario europeo e italiano. Tutti contenti, da sinistra a destra. Ma non mancano le polemiche. Il consigliere regionale del Pd, Matteo Trapani, esprime grande soddisfazione. "Questa scelta è vitale per il futuro del nostro distretto conciario – dice Trapani – è il frutto di un lavoro di squadra incessante, giocato insieme da enti locali e parti sociali, che ha trovato nell’eurodeputato Dario Nardella una sponda fondamentale. Il vertice da lui organizzato a Bruxelles con istituzioni, imprese e la Scuola Sant’Anna è stato decisivo per dimostrare che la pelle è un recupero circolare della filiera alimentare e non un driver della deforestazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antideforestazione e pelle. Dalla politica un coro di sì: "Il settore ora è salvo"

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