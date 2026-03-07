Otto marzo l' Umbria si mobilita per le donne | dalla politica alle iniziative sul territorio un coro unito per parità e diritti

L'Umbria si prepara a celebrare l'8 marzo con diverse iniziative che coinvolgono sia il mondo politico sia le attività sul territorio. In questa giornata vengono organizzati eventi, manifestazioni e incontri dedicati alla parità di genere e ai diritti delle donne. La mobilitazione si estende a molte realtà locali, che si uniscono in un'azione collettiva per promuovere l'uguaglianza e la consapevolezza.

La sindaca Ferdinandi: "La qualità democratica di un Paese si misura nella libertà delle donne". La presidente Bistocchi: "Come le Madri costituenti, lavoriamo tutte insieme per rompere il paradigma esistente". Da Collestrada a Marsciano, da Spoleto a Perugia, decine di eventi celebrano la Giornata internazionale della donna. Una celebrazione, certo, ma anche e soprattutto un'occasione di riflessione, mobilitazione e rivendicazione. L'Umbria si prepara a vivere l'8 marzo con un fitto calendario di iniziative e con le voci delle istituzioni e del mondo associativo che si levano all'unisono per chiedere più diritti, più parità e più libertà per le donne.