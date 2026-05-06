Il concerto di Tim Battiti Live Spring si svolgerà il 6 maggio, con diversi cantanti che si esibiranno sul palco. La manifestazione, giunta alla sua seconda settimana, proseguirà con artisti italiani che si alterneranno durante l’evento. La produzione ha confermato la presenza di più performer e l’organizzazione sta lavorando per garantire il regolare svolgimento della serata. L’evento si svolge in un’area dedicata e prevede l’ingresso a pubblico e addetti ai lavori.

La macchina di Tim Battiti Live Spring non si ferma. Dopo il debutto della scorsa settimana, che ha già dimostrato come il format funzioni benissimo anche fuori dalla sua tradizionale cornice estiva, stasera, mercoledì 6 maggio torna su Canale 5 in prima serata il grande show musicale condotto da Michelle Hunziker e Alvin. La seconda puntata si preannuncia ancora più ricca e variegata, con un cast che attraversa ogni genere e ogni generazione della musica italiana contemporanea. Ferrara si conferma la città protagonista di questa edizione primaverile: la Piazza Trento e Trieste, cuore pulsante del centro storico estense, torna a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere un pubblico numeroso e artisti tra i più seguiti del momento.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Tim Battiti Live Spring del 6 maggio: i cantanti sul palco

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