Firefox blindato | l’IA di Anthropic scova 271 bug nel codice

Mozilla ha sviluppato una nuova strategia di difesa per il browser Firefox, adottando Mythos, un sistema di intelligenza artificiale creato da Anthropic. Recentemente, Mythos è stato utilizzato per individuare 271 bug nel codice di Firefox. Questa tecnologia mira a migliorare la sicurezza del browser attraverso l’analisi automatica e la ricerca di vulnerabilità. La collaborazione tra Mozilla e Anthropic si concentra sulla protezione degli utenti e sulla stabilità del software.

Mozilla ha messo a punto una nuova strategia di difesa per Firefox utilizzando Mythos, un sistema basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic. L’esperimento ha permesso di individuare 271 bug all’interno del codice sorgente del browser, dimostrando come l’automazione possa intercettare criticità logiche e vulnerabilità difficili da isolare con i metodi tradizionali. L’efficacia di Mythos nel rilevamento delle anomalie strutturali. Il cuore dell’operazione risiede nella capacità di Mythos di andare oltre i limiti dei classici strumenti di analisi statica. Mentre le tecniche di debugging convenzionali operano seguendo regole predefinite e schemi fissi, il modello linguistico avanzato di Anthropic è in grado di adattarsi ai diversi contesti del software.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Firefox blindato: l’IA di Anthropic scova 271 bug nel codice Notizie correlate Clamoroso nel Sannio: 271 Sì e 271 No, referendum finisce in perfetta parità in un comuneTempo di lettura: 2 minutiUn risultato che sembra uscito da un esercizio di statistica, ma che invece è realtà. AI rivoluziona sicurezza codice: 500 bug nascosti scopertiAnthropic rivoluziona la sicurezza del codice con Claude Code Security Anthropic ha lanciato Claude Code Security, uno strumento di code scanning... Contenuti utili per approfondire Firefox abbraccia l'IA, ma si potrà disattivareIl rapporto tra Mozilla e l'intelligenza artificiale sta diventando uno dei casi più interessanti nel panorama dei browser desktop, con implicazioni che riguardano milioni di utenti in tutto il mondo. tomshw.it L'IA scopre oltre 100 vulnerabilità in Mozilla Firefox in due settimaneL'intelligenza artificiale sta iniziando a svolgere un ruolo sempre più importante nel campo della sicurezza informatica. Un esempio recente arriva dalla collaborazione tra Mozilla e la società di IA ... hwupgrade.it