IA militare USA | Contratto da 200 milioni a rischio per divergenze etiche con Anthropic su usi operativi di Claude

Il contratto da 200 milioni di dollari tra il Pentagono e Anthropic è a rischio a causa di divergenze etiche sull’utilizzo di Claude. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha espresso preoccupazioni sulla gestione delle operazioni militari con l’intelligenza artificiale, mentre la startup sostiene di rispettare rigorosi standard etici. La disputa ha portato a un blocco nei negoziati, lasciando in sospeso un progetto chiave per l’evoluzione della tecnologia bellica. La questione riguarda anche il futuro delle collaborazioni tra enti pubblici e aziende di IA.

Claude al Pentagono: A Rischio un Contratto da 200 Milioni e il Futuro dell'IA Militare. Washington è al centro di una crescente disputa tra il Dipartimento della Difesa statunitense e Anthropic, la startup di intelligenza artificiale fondata da ex ricercatori di OpenAI. Un contratto da 200 milioni di dollari, che avrebbe dovuto integrare il modello linguistico Claude nelle reti operative militari, è ora in bilico a causa di divergenze sulle modalità d'uso e sulle garanzie etiche richieste dall'azienda. L'Integrazione Iniziale e le Potenzialità di Claude. La collaborazione tra il Pentagono e Anthropic, avviata lo scorso anno, rappresentava un passo significativo verso l'adozione di tecnologie all'avanguardia nel settore della difesa.