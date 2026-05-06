Ansmes Isernia | Agostino Caputo guida il nuovo consiglio provinciale

Agostino Caputo è stato nominato alla guida del nuovo consiglio provinciale. Tre nuovi membri sono stati eletti nel consiglio, contribuendo a definire la composizione dell’assemblea. La nomina di Caputo e l’ingresso dei nuovi consiglieri sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui processi elettorali o sulle motivazioni. La loro presenza potrebbe influenzare le prossime decisioni relative agli interventi e alle iniziative sportive dedicate ai giovani della zona.

?? Cosa scoprirai Chi sono i tre nuovi membri eletti nel consiglio provinciale? Come influirà questa nomina sul futuro sportivo dei giovani isernini? Quali sono i compiti specifici dei nuovi delegati provinciali? Perché il mandato si estende proprio fino al ciclo olimpico 2028??? In Breve Paolo Piccirillo, Antonio Laurelli e Felice Di Cesare entrano nel nuovo consiglio provinciale. Elisabetta Lancellotta e Carmine Iacovella ricoprono i ruoli di delegati provinciali. Il mandato quadriennale di Cap .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ansmes Isernia: Agostino Caputo guida il nuovo consiglio provinciale Notizie correlate Maria Grazia D’Agostino ufficializza la candidatura al Consiglio col sindaco uscente GuidaMaria Grazia D’Agostino ufficializza la candidatura al consiglio comunale di Arienzo, riconfermando il suo appoggio al sindaco uscente Giuseppe Guida. Benevento, insediato il nuovo Consiglio provincialeIl Segretario Generale, quale Responsabile dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Benevento, Maria Antonietta Iacobellis, al termiune della... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Isernia, Agostino Caputo eletto Presidente provinciale ANSMeS; Ansmes, rinnovate le cariche del Consiglio provinciale di Isernia - isNews; Isernia, rinnovate le cariche del Consiglio provinciale dell’Associazione Stelle, Palme e Collari d’Oro CONI–CIP; Lutto per la scomparsa di Angelo Formichelli - isNews. Ansmes, rinnovate le cariche del consiglio Provinciale di Isernia. - facebook.com facebook Ansmes, rinnovate le cariche del consiglio Provinciale di Isernia. x.com