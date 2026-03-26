Maria Grazia D’Agostino ufficializza la candidatura al Consiglio col sindaco uscente Guida

Maria Grazia D’Agostino ha annunciato ufficialmente la sua candidatura al consiglio comunale di Arienzo. La candidata ha confermato il sostegno al sindaco uscente Giuseppe Guida, presentando la sua lista per le prossime elezioni amministrative. La decisione è stata comunicata attraverso un evento pubblico, senza ulteriori dettagli su programmi o alleanze.

Maria Grazia D’Agostino ufficializza la candidatura al consiglio comunale di Arienzo, riconfermando il suo appoggio al sindaco uscente Giuseppe Guida. Quarantaquattro anni, hair stylist, moglie e madre di due figli, vive da sempre in località Costa. Nel corso del mandato amministrativo, ha ricoperto l’incarico di assessore con deleghe alla Pubblica Istruzione, all’Edilizia Scolastica, alle Politiche Giovanili e allo Sviluppo delle Frazioni, oltre ad essere delegata alle Pari Opportunità e a presiedere l’omonima Commissione. Il suo impegno, articolato e costante, è stato portato avanti con attenzione quotidiana e ascolto attivo. Particolare... 🔗 Leggi su Casertanews.it

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