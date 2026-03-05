Benevento insediato il nuovo Consiglio provinciale

A Benevento è stato insediato il nuovo Consiglio provinciale. Il Segretario Generale, responsabile dell’Ufficio Elettorale della Provincia, è stata presente al termine delle operazioni di voto che si sono svolte il 28 febbraio. La cerimonia ha visto la partecipazione dei membri eletti e delle autorità locali. L’insediamento si è svolto senza particolari incidenti o variazioni rispetto alle procedure previste.

Il Segretario Generale, quale Responsabile dell'Ufficio Elettorale della Provincia di Benevento, Maria Antonietta Iacobellis, al termiune della competizione elettorale del 28 febbraio u.s., ha proclamato presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento i Consiglieri Provinciali eletti: Carmine Valentino per la lista n. 1 avente il contrassegno PD Partito Democratico; Cesare Striani e Giovanni Zanone per la lista n. 3 avente il contrassegno Mastella, noi di Centro; Pasquale Viscusi per la lista n. 4 avente il contrassegno Sannio Insieme; Giuseppe Stravino, Antonio (Antonello) Caporaso e Vincenzo Falzarano per la lista n. 5 avente il contrassegno Unione dei Moderati; Giuseppe Ricci, Giuseppe Bozzuto e Alfonso Ciervo per la lista n.