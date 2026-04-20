Personale ATA ferie non godute entro aprile | cosa cambia con l’orario su cinque giorni

Il personale ATA ha l’obbligo di utilizzare le ferie non godute entro aprile dell’anno successivo. Recentemente, sono state apportate modifiche riguardanti l’orario di lavoro settimanale, che ora si svolge su cinque giorni. Questa variazione potrebbe influire sulla gestione delle ferie residue, anche se le regole di utilizzo continuano a prevedere il rispetto dei tempi stabiliti entro il mese di aprile.

Le ferie non godute dal personale ATA devono essere utilizzate, di norma, entro il mese di aprile dell’anno scolastico successivo. A ribadirlo è stato l’Aran, con un recente orientamento applicativo che interviene sulla gestione dei residui, in particolare nei casi in cui il dipendente abbia modificato l’articolazione settimanale del servizio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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