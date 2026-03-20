Palazzina liberty ai Giardini Il Comune ’chiama’ i privati

Il Comune di Bologna ha annunciato di voler coinvolgere i privati nella riqualificazione della Palazzina liberty ai Giardini Margherita. La struttura, in parte inutilizzata da tempo, è attualmente coperta da ponteggi installati per prevenire i distacchi di intonaco. L’obiettivo è recuperare l’edificio e riattivarlo, senza però intervenire con lavori pubblici diretti.

Il Comune di Bologna punta su un sostegno privato per riqualificare la Palazzina liberty dei giardini Margherita, da anni utilizzata solo parzialmente e ‘ingabbiata’ dai ponteggi installati contro i distacchi di intonaco. Un tema sollevato, nel maggio di un anno fa, da un gruppo di genitori e insegnati che, con una lettera a Palazzo d’Accursio, chiedevano di rimettere a posto il bene e trasformarlo in uno spazio per giovani. Ora, per ristrutturare l’edificio, il Comune ha predisposto un progetto di massima che ha già ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza, trattandosi di un bene vincolato, ma servono circa due milioni di euro. La... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palazzina liberty ai Giardini. Il Comune ’chiama’ i privati Articoli correlati Riqualificazione Palazzina liberty ai Giardini Margherita, il Comune cerca l’aiuto dei privatiBologna, 19 marzo 2026 – Il Comune di Bologna punta su un sostegno privato per riqualificare la Palazzina liberty dei giardini Margherita, da anni... Il Comune vuole affidare Parco Avventura ai privatiLa durata della concessione sarà di 3 anni: prevista la gestione del Parco che richiede un servizio di natura specialistica È stata pubblicata dal... Part 1 - The Memoirs of Sherlock Holmes Audiobook by Sir Arthur Conan Doyle (Adventures 01-04) Aggiornamenti e contenuti dedicati a Palazzina liberty Temi più discussi: Palazzina liberty ai Giardini. Il Comune ’chiama’ i privati; Palazzina Liberty ai Giardini Margherita: il Comune cerca investitori privati; Le commissioni consiliari di giovedì 19 marzo; Riqualificazione Palazzina liberty ai Giardini Margherita il Comune cerca l’aiuto dei privati. Riqualificazione palazzina liberty ai Giardini Margherita, il Comune cerca l’aiuto dei privatiPredisposto un progetto di massima già approvato dalla Soprintendenza, ma servono due milioni di euro. L’edificio di recente è stato inserito da Palazzo d’Accursio nel nuovo Albo degli immobili resi d ... msn.com Ai Giardini Margherita. L’appello al Comune: Nella palazzina liberty un centro per giovaniUn gruppo di insegnanti e genitori: raccolta fondi per riaprire la struttura Lavori fermi da nove anni, ai ragazzi servono spazi per esprimersi. Sistemare e riaprire la palazzina liberty ai giardini ... ilrestodelcarlino.it Benvenuti ai nuovi nati del 2025: un pomeriggio di festa alla Palazzina Liberty! Oggi pomeriggio, 18 marzo 2026, il cuore della nostra città ha battuto forte per i suoi cittadini più piccoli. Nella cornice della Palazzina Liberty, l’Amministrazione Comunale ha - facebook.com facebook