Il Comune di Bologna ha annunciato di voler coinvolgere i privati nella riqualificazione della Palazzina liberty ai Giardini Margherita. La struttura, parzialmente utilizzata e da tempo coperta da ponteggi per i problemi di distacco dell’intonaco, sarà oggetto di interventi mirati con il supporto delle risorse private. La decisione riguarda l’area dei Giardini Margherita, nota per la sua importanza storica e culturale.

Bologna, 19 marzo 2026 – Il Comune di Bologna punta su un sostegno privato per riqualificare la Palazzina liberty dei giardini Margherita, da anni utilizzata solo parzialmente e 'ingabbiata' dai ponteggi installati contro i distacchi di intonaco. Il progetto del Comune. Per ristrutturare l'edificio il Comune ha predisposto un progetto di massima che ha già ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza, trattandosi di un bene vincolato, ma servono circa due milioni di euro. La Palazzina ha "potenzialità enormi " e ci sono "dei pensieri sulla progettazione e il suo utilizzo", spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Simone Borsari, rispondendo oggi in commissione alle sollecitazioni e alle critiche che arrivano da Francesca Scarano (FdI), Matteo Di Benedetto (Lega) e Davide Celli (Verdi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione Palazzina liberty ai Giardini Margherita, il Comune cerca l’aiuto dei privati

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