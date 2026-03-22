Il tempo rallenta e la bellezza respira. Davvero, come è scritto nella home page del sito online realizzato da Matteo Moschetti di WebTechStudio. Lo fanno nel cuore del nucleo più antico di Massa, contenuto dalle gore del fiume Frigido, dalla strada che ha sostituito la ferrovia diretta alla Filanda di Forno. Il tempo rallenta e la bellezza respira ancora nella memoria di quel borgo di Santa Lucia che la città nuova ha lasciato al margine, un po’ oscurato, ma che di quella vecchia era il cuore. Oggi quel cuore batte ancora forte al ritmo della natura e dell’arte nel “Giardino Incantato“ della famiglia Lorenzetti, nella bottega di falegnameria aperta da Alessandro Lorenzetti in un vecchio fondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arte e natura in dialogo . Il Fai mostra la meraviglia del ‘Giardino Incantato’

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