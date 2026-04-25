Esami patente 2025 superato l’85% alla prova pratica Ma Valditara lancia l’allarme | Maturità scarsa a 18 anni vietare le auto potenti
Nel corso del 2025, sono stati effettuati oltre 2,3 milioni di esami per ottenere la patente di guida, che comprendono sia le prove teoriche sia quelle pratiche. I dati indicano che oltre l’85% dei candidati ha superato la prova pratica. Nel frattempo, il ministro dell’Istruzione ha espresso preoccupazione riguardo alla preparazione degli studenti alla maturità e ha proposto di vietare la guida di auto potenti ai neopatentati.
Sono stati complessivamente 2.314.213 gli esami per la patente di guida svolti nel corso del 2025, tra prove teoriche e pratiche. Un dato in crescita di quasi 50mila unità rispetto all’anno precedente, che conferma la ripresa del settore dopo lo stop imposto dalla pandemia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Una raccolta di contenuti
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