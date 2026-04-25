Esami patente 2025 superato l’85% alla prova pratica Ma Valditara lancia l’allarme | Maturità scarsa a 18 anni vietare le auto potenti

Da orizzontescuola.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del 2025, sono stati effettuati oltre 2,3 milioni di esami per ottenere la patente di guida, che comprendono sia le prove teoriche sia quelle pratiche. I dati indicano che oltre l’85% dei candidati ha superato la prova pratica. Nel frattempo, il ministro dell’Istruzione ha espresso preoccupazione riguardo alla preparazione degli studenti alla maturità e ha proposto di vietare la guida di auto potenti ai neopatentati.

Sono stati complessivamente 2.314.213 gli esami per la patente di guida svolti nel corso del 2025, tra prove teoriche e pratiche. Un dato in crescita di quasi 50mila unità rispetto all’anno precedente, che conferma la ripresa del settore dopo lo stop imposto dalla pandemia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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