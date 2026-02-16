Femminicidio Federica Torzullo i 40 minuti sospetti di Claudio Carlomagno dalla premeditazione ai complici

Claudio Carlomagno ha passato 40 minuti sospetti prima di uccidere Federica Torzullo, secondo le sue dichiarazioni. La procura non crede alle sue parole e pensa che abbia organizzato tutto in anticipo, coinvolgendo forse anche altri. Gli investigatori stanno cercando di capire se ci siano state altre persone coinvolte o se si sia trattato di un gesto impulsivo. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica, mentre gli inquirenti continuano a indagare sui dettagli del delitto.

L'ipotesi della premeditazione sull'omicidio di Federica Torzullo si fa strada tra gli inquirenti. La versione dei fatti di Claudio Carlomagno, reo confesso dell'assassino della moglie 41enne nella casa di Anguillara, convince sempre meno la procura di Civitavecchia, secondo cui l'uomo aveva già pianificato il delitto. La ricostruzione di Claudio Carlomagno A non tornare nella ricostruzione di Carlomagno rilasciata ai magistrati sono soprattuto le tempistiche: circa 40 minuti in cui il 40enne avrebbe spiegato di aver ucciso la moglie e di averla seppellita nella fossa scavata dietro il deposito dell'azienda. Anguillara Sabazia. Il Procuratore Capo di Civitavecchia Liguori: «Il femminicidio di Federica Torzullo per mano del marito Claudio Carlomagno è un dato acquisito». Movente: la separazione. Indagini su eventuali complici A Anguillara Sabazia, la polizia ha confermato che il femminicidio di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno, è un fatto ormai accertato. Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo Claudio Agostino Carlomagno ha ammesso di essere responsabile del femminicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia.