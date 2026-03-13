Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino A Coverciano presentata la IXª edizione

A Coverciano è stata presentata la nona edizione del Gran Galà dello Sport “Città di Castiglion Fiorentino”. L’evento, dedicato a riconoscere le eccellenze sportive, si terrà nella città toscana e coinvolge atleti, dirigenti e appassionati. La cerimonia di presentazione ha visto la partecipazione di rappresentanti dei vari settori sportivi e organizzatori che hanno illustrato gli aspetti principali della manifestazione.

Arezzo, 13 marzo 2026 – . L'evento si svolgerà lunedì 23 marzo alle ore 21 al Teatro Comunale "Mario Spina" di Castiglion Fiorentino Presentata questa mattina, nell'Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano, la IXª edizione del Gran Galà dello Sport "Città di Castiglion Fiorentino", in programma lunedì 23 marzo alle ore 21 al Teatro Comunale "Mario Spina". Anche quest'anno la manifestazione vede la preziosa collaborazione, al fianco del Comune di Castiglion Fiorentino, della Fondazione Fair Play Menarini, oltre ai patrocini di Ministero...