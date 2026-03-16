Milan altra prova | senza Rabiot sei un’altra squadra Ma l’errore arriva dal mercato

Il Milan ha affrontato un’altra partita senza Rabiot, e si è notato subito, perché Jashari e Ricci non sono riusciti a colmare il suo ruolo in mediana. La mancanza del francese si fa sentire e mette in discussione le scelte fatte durante il mercato estivo, evidenziando come questa assenza influisca sulla compattezza della squadra.

Lazio-Milan, una partita difficile per i rossoneri. La squadra di Massimiliano Allegri ha faticato tantissimo non riuscendo a chiudere in difesa e creando pochissimo in attacco. Anche a centrocampo il Diavolo non è riuscito a imporre il proprio gioco con la coppia Modric-Jashari che non ha funzionato moltissimo. Si è sentita moltissimo l'assenza di Adrien Rabiot come successo in tutta la stagione quando è mancato il francese. Ecco le pagelle di Jashari dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>> Spreca l'occasione a disposizione. Deve fare la mezzala però non si inserisce ed è spesso troppo vicino a Modric. Nel finale conclude male. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, altra prova: senza Rabiot sei un’altra squadra. Ma l’errore arriva dal mercato Articoli correlati Milan, in Serie A senza Modric non vinci. Capello: “Senza di lui è tutta un’altra squadra”L'ex allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. Leggi anche: Fullkrug al Milan ma con un piccolo giallo: “Vicino a un’altra squadra di Serie A” Una raccolta di contenuti su Milan altra prova senza Rabiot sei... Temi più discussi: AC Milan-Inter 1-0, Serie A Enilive 2025/2026: match report; Milan-Inter: la prova del sette tra Allegri e Chivu nel derby numero 246; Il Milan conquista ancora il Derby: i rossoneri accorciano a meno sette dall’Inter; Milan-Inter 1-0, le pagelle: Estupinan (7) inaspettatamente decisivo. Allegri a -7 da Chivu, il Napoli è terzo a -4 dai rossoneri. Milan, senza Rabiot è tutta un’altra storia: il francese inchioda i rossoneriQuanto cambia il Milan senza Adrien Rabiot in campo? Un dato emblematico chiarisce tutto e mette spalle al muro Max Allegri. spaziomilan.it Senza Rabiot l’Olimpico fa più paura: il Milan con la Lazio ha subìto l'unico ko fuori casa in stagione!Il solo ko stagionale fuori casa è stata proprio a Roma contro i biancocelesti in Coppa Italia. Nuova multa per l’entrata in campo in ritardo: siamo a quota 107.000 euro ... tuttosport.com Senza Rabiot non è lo stesso Milan. Ci sono giocatori che fanno solo il loro compito. E poi ci sono quelli che cambiano il volto di una squadra. Adrien Rabiot è uno di quelli. Quando è in campo il Milan ha più equilibrio, più forza, più personalità. È ovunque: rec - facebook.com facebook M.Orlando: "Il Milan non ha la squadra per lo Scudetto. Leao cammina, è un problema" x.com