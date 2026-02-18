Assurdo trasferte del Napoli vietate anche ai non residenti in Campania gli interisti non residenti erano a Sassuolo dopo Audero

Il Napoli ha vietato ai tifosi non residenti in Campania di seguire le trasferte, una decisione che ha scatenato molte polemiche. La società ha spiegato che questa misura serve a limitare gli assembramenti e le problematiche di sicurezza. Tuttavia, i supporter che vivono in altre regioni, come Milano, si trovano ora impossibilitati a partecipare alle partite in trasferta, anche se si trovano a pochi chilometri dallo stadio. La situazione ha generato confusione tra i tifosi e sollevato molte domande sulla gestione delle trasferte.

Sono un tifoso del Napoli residente a Milano. Per la seconda partita di fila – dopo Genova – non potrò assistere ad Atalanta-Napoli di domenica per un divieto assurdo e gravissimo, un'offesa in uno stato che si professa e autocelebra democratico e civile. Contesto e reputo vergognosi poter negare le trasferte ai residenti in Campania: la responsabilità di gesti violenti – ma a proposito dove sono le immagini di questi scontri tra laziali e ultras napoletani? – è sempre individuale, non di massa.