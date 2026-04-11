In vendita per 2,7 milioni il maniero di Karl Lagerfeld | la villa ha 7 camere da letto tutte con cabina armadio

È in vendita a 2,7 milioni di euro il maniero di Karl Lagerfeld, noto come Manoir du Mée, situato a circa un'ora da Parigi. La villa storica dispone di sette camere da letto, tutte dotate di cabina armadio, e ha ospitato diverse campagne pubblicitarie di Chanel. La proprietà è tra le più amate dal defunto stilista tedesco.

È in vendita per 2,7 milioni di euro una delle case più amate dal compianto stilista tedesco Karl Lagerfeld: il Manoir du Mée, situato a un'ora da Parigi, è una grande dimora storica dove sono state girate anche diverse campagne pubblicitarie di Chanel.🔗 Leggi su Fanpage.it

Federica Torzullo uccisa di notte nella cabina armadio in camera da letto: “Il marito ha inquinato le prove”Anguillara Sabazia (Roma) – Federica Torzullo sarebbe stata uccisa in casa nella notte tra l'8 e il 9 gennaio.

Federica Torzullo uccisa di notte nella cabina armadio in camera da letto: “Il marito ha provato a inquinare le prove”Anguillara Sabazia (Roma) – Federica Torzullo sarebbe stata uccisa in casa nella notte tra l'8 e il 9 gennaio.