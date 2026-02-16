Andrea Sempio e il video intimo nel pc di Chiara Poggi con Alberto Stasi non l' ho mai visto sono innocente

Caso Garlasco, Andrea Sempio al Tg1: “Non ho mai visto il video intimo sul pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi, sono innocente”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Garlasco, il ritorno di Lovati: Sempio non è empatico; Garlasco, l'avvocato di Sempio: Il famoso scontrino? Non è falso ma vi spiego perché non è il suo alibi; Garlasco, possibile svolta nelle indagini: ecco cosa incastra Sempio; Garlasco, i pm che indagavano sul papà di Sempio e l’ex procuratore Venditti si ritirano dal caso.

Garlasco, Andrea Sempio al Tg1: «Non ho mai visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi»«Penso che le verifiche che hanno fatto finora, come ad esempio i risultati in incidente probatorio, dimostrino sempre la stessa cosa, la versione che ho dato io l'altra volta. Di ... ilmattino.it

Caso Garlasco, Sempio: Verifiche fatte finora confermano la mia versioneIl video intimo di Chiara e Alberto? Non l'ho mai visto. Né io, né nessuno dei miei amici l'ha mai visto. Così al Tg1 Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per la morte di Chiara Poggi ... rainews.it

Garlasco, Chiara Poggi e Andrea Sempio: non ci sono dubbi. La scoperta - facebook.com facebook