Andrea Sempio è stato ascoltato in procura per circa quattro ore, arrivando poco prima delle 10 al volante della sua auto. È stato anche sentito Marco Poggi, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell'interrogatorio. La procura di Pavia ha condotto l'interrogatorio nel contesto delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. Nessuna comunicazione ufficiale sulla conclusione dell'attività o sui risvolti successivi.

Faccia a faccia tra Andrea Sempio e i pm della procura di Pavia. Il neo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è arrivato poco prima delle 10, al volante della sua auto. Con lui anche i suoi legali, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotto, che lo difendono. È rimasto per quasi quattro ore in procura, uscendo intorno alle 13.40, e non è ancora chiaro se ha dato seguito a quanto già annunciato, cioè che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nella piazza di fronte al Palazzo di Giustizia, nel pieno centro della cittadina, tra turisti e studenti, dal primo mattino ci sono decine di giornalisti in diretta televisiva, agenzie di stampa, fotografi e cronisti dei quotidiani.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Andrea Sempio in procura per quattro ore. Sentito anche Marco Poggi

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