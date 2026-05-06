Andrea Sempio si è presentato oggi presso la procura di Pavia, dove ha avuto un colloquio con i pubblici ministeri. La convocazione riguarda le indagini in corso e si inserisce in un procedimento giudiziario ancora aperto. È stato chiamato anche Marco Poggi, che potrebbe essere coinvolto nelle stesse attività investigative. La situazione rimane sotto osservazione mentre proseguono le verifiche e le audizioni ufficiali.

Si troveranno faccia a faccia Andrea Sempio e i pm della procura di Pavia. Se anche il neo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi resterà muto di fronte alle domande, avvalendosi della facoltà di non rispondere, per la prima volta, a un anno dall’inizio della inchiesta, dovrà presentarsi in tribunale. Nella piazza di fronte al Palazzo di Giustizia, nel pieno centro della cittadina, tra turisti e studenti, dal primo mattino ci sono sono già decine di giornalisti in diretta televisiva, agenzie di stampa, fotografi e cronisti dei quotidiani. Il caso Garlasco, la storia di cronaca nera dell’anno nonostante dal delitto della 26enne siano passati quasi 19 anni, si arricchisce di una nuova puntata mediatica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Andrea Sempio in procura: faccia a faccia coi pm. Convocato anche Marco Poggi

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