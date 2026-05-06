Andrea Sempio si trova in procura a Pavia per un interrogatorio davanti ai pubblici ministeri. È arrivato poco prima delle 10, conducendo personalmente la propria auto. Si tratta di un passo nelle indagini legate all’omicidio di Chiara Poggi, con l’audizione che si svolge in un contesto formale e senza ulteriori dettagli pubblicamente comunicati. La testimonianza di Sempio si aggiunge a quella di altri coinvolti nel caso.

Faccia a faccia tra Andrea Sempio e i pm della procura di Pavia. Il neo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è arrivato poco prima delle 10, al volante della sua auto. Con lui anche il suo legale, l'avvocato Angela Taccia, che lo difende. Se anche resterà muto di fronte alle domande, avvalendosi della facoltà di non rispondere, come già annunciato, per la prima volta, a un anno dall’inizio della inchiesta, dovrà presentarsi in tribunale. Nella piazza di fronte al Palazzo di Giustizia, nel pieno centro della cittadina, tra turisti e studenti, dal primo mattino ci sono decine di giornalisti in diretta televisiva, agenzie di stampa, fotografi e cronisti dei quotidiani.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Andrea Sempio in procura: faccia a faccia coi pm. In corso l’audizione di Marco Poggi

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