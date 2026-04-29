Andrea Sempio convocato in procura Per lui ultimo interrogatorio Il pm | Ha ucciso Chiara Poggi da solo

Andrea Sempio è stato convocato in procura per l’ultimo interrogatorio, nel corso del quale il pubblico ministero ha affermato che l’accusa ritiene che abbia ucciso Chiara Poggi da solo. Nell’atto di imputazione attuale, la responsabilità di Sempio viene contestata esclusivamente come omicidio volontario, senza coinvolgimento di altre persone o di Alberto Stasi. La posizione del pubblico ministero si basa sulle evidenze raccolte finora nel procedimento.

Andrea Sempio potrebbe aver ucciso Chiara Poggi da solo. Lo rivela il capo di imputazione attuale per omicidio volontario, a cui è stato tolto il coinvolgimento in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi. Solo al 38enne, dunque, viene contestato ora dai pm pavesi l’omicidio della studentessa. C’è un’ultima possibilità per Andrea Sempio di rispondere agli inquirenti che lo stanno indagando per l’omicidio di Chiara Poggi. Dopo oltre un anno di indagini, si avvia verso la chiusura l’inchiesta di Garlasco. Sempio, secondo quanto riferisce Repubblica, è stato convocato il 6 maggio prossimo in procura per un ultimo interrogatorio. In quella...🔗 Leggi su Open.online Corona sotto provvedimento: Analisi del caso Signorini | RUVIDO 250 Notizie correlate Andrea Sempio convocato in procura. Per lui ultimo interrogatorio, prima della chiusura indagini sull’omicidio di Chiara PoggiC’è un’ultima possibilità per Andrea Sempio di rispondere agli inquirenti che lo stanno indagando per l’omicidio di Chiara Poggi. Sempio convocato in procura il 6 maggio: "Ha ucciso Chiara Poggi da solo"Mentre si avvicina la chiusura delle indagini, Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi; Garlasco, per Sempio è l'ora decisiva. I pm pronti a scoprire le carte: Non è stato Stasi a uccidere Chiara Poggi, ecco perché; Garlasco, Sempio convocato dalla Procura di Pavia il 6 maggio; I nuovi audio sul delitto di Garlasco depositati in Procura: svelano presunto depistaggio nelle indagini su Sempio. Ora Andrea Sempio è indagato da solo per l’omicidio di Chiara Poggi a GarlascoAndrea Sempio è stato convocato dalla procura di Pavia nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Dovrà presentarsi dai magistrati mercoledì 6 maggio ... ilpost.it Andrea Sempio convocato a sorpresa in Procura, la difesa: «Valutiamo ma è un altro interrogatorio senza gli atti»Andrea Sempio – indagato nelle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi – è stato convocato dalla Procura di Pavia. Dovrà ... leggo.it Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini - facebook.com facebook #Garlasco Tutte le consulenze della Procura di Pavia sono tra di loro coerenti e sostengono in maniera solida l'impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio x.com