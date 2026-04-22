Ucciso dal padre a Vasto eseguita l'autopsia sul corpo di Andrea Sciorilli | Colpi d'accetta a testa e torace

È stata completata l’autopsia sul corpo di Andrea Sciorilli, il giovane di 21 anni ucciso a Vasto. L’esame ha evidenziato colpi d’accetta alla testa e al torace. Il padre del ragazzo, che ha ammesso il delitto, è stato fermato e portato in custodia. La polizia ha disposto ulteriori accertamenti per chiarire i dettagli della vicenda.