Ucciso dal padre a Vasto eseguita l'autopsia sul corpo di Andrea Sciorilli | Colpi d'accetta a testa e torace
È stata completata l’autopsia sul corpo di Andrea Sciorilli, il giovane di 21 anni ucciso a Vasto. L’esame ha evidenziato colpi d’accetta alla testa e al torace. Il padre del ragazzo, che ha ammesso il delitto, è stato fermato e portato in custodia. La polizia ha disposto ulteriori accertamenti per chiarire i dettagli della vicenda.
Eseguita l'autopsia sul corpo del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso dal padre a Vasto. Il 52enne ha confessato l'omicidio ed è stato arrestato. Il ragazzo sarebbe stato raggiunto da tre colpi d’accetta, trovate anche lesioni d'arma da taglio. Domani l’udienza di convalida per Antonio Sciorilli.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Fermato per omicidio il padre di Andrea #Sciorilli, ucciso a #Vasto: ha confessato il delitto. Il 21enne "era un violento", due anni fa una denuncia per #violenza domestica. x.com