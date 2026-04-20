Vasto il 21enne Andrea Sciorilli ucciso dal padre Antonio a colpi di accetta La confessione | Era un violento e un fannullone

A Vasto, un uomo di 52 anni ha confessato di aver ucciso il proprio figlio di 21 anni con un’accetta all’interno della loro casa. Dopo un lungo interrogatorio, l’uomo ha ammesso il fatto e ha descritto il giovane come violento e fannullone. L’indagine è ancora in corso, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo ulteriori dettagli sull’accaduto.

Vasto (Chieti) – Un lungo interrogatorio, poi la confessione. Antonio Sciorilli, 52 anni, avvocato e dirigente dell’ufficio legale della Asl Lanciano Vasto Chieti, ammette di aver ucciso il figlio ventunenne Andrea nella loro abitazione di Vasto, colpendolo a morte con un’accetta. Tre fendenti al torace, inflitti con violenza. L'esterno del condominio in un garage del quale è stato trovato morto un giovane di 21 anni a Vasto, in provincia di Chieti, 19 aprile 2026. ANSA ANTONELLA SALVATORE FTJ Il corpo del ragazzo viene scoperto nel pomeriggio di domenica dai carabinieri nel garage dell’elegante condominio di via Circonvallazione Istoniense. Sul posto arriva anche la madre Sabrina, dipendente del centro commerciale Conad del Vasto, piegata da un dolore indicibile.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vasto, il 21enne Andrea Sciorilli ucciso dal padre Antonio a colpi di accetta. La confessione: “Era un violento e un fannullone” Notizie correlate Vasto, Andrea Sciorilli è stato ucciso dal padre a colpi d’ascia: la confessione dopo l’interrogatorio fiumeÈ stato fermato e portato in carcere Antonio Sciorilli, padre di Andrea, il 21enne trovato morto domenica nel garage del condominio dove viveva a... Vasto, omicidio di Andrea Sciorilli, il padre confessa: «L’ho ucciso io: mio figlio era un violento»In un primo momento era stato proprio il padre a raccontare di aver scoperto il corpo del figlio, intervenendo dopo l’allarme lanciato dalla moglie. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Omicidio a Vasto: Andrea Sciorilli, 21 anni, accoltellato in un garage; Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto: il 21enne ucciso a coltellate, fermato il padre; Andrea Sciorilli massacrato e ucciso a Vasto: Sembra un'esecuzione. Chi era il 21enne trovato morto dal padre in garage; Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in garage: è stato accoltellato, caccia al killer. Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto, fermato papà del 21enne: Mio figlio era un violentoIl papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. A confermare la notizia è l'avvocato dell'uomo, Massimiliano Baccalà. tg24.sky.it Omicidio a Vasto, fermato il padre di Andrea Sciorilli. Probabile una lite familiare degenerataNel 2024 l’uomo aveva denunciato il 21enne per violenza. Il fermo scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto nella notte. Il papà ha reso dichiarazioni ai carabinieri ... quotidiano.net Andrea Sciorilli ucciso con un'ascia dal padre. L'uomo è stato visto vicino al cadavere del figlio facebook Andrea Sciorilli ucciso a Vasto dal papà con un'ascia: "Colpito sul letto, lite scoppiata per un colloquio" x.com