Andrea Delogu | Dopo il lutto mi sono riavvicinata a mio padre Alessandro Marziali? Ci tengo molto

Andrea Delogu ha raccontato di aver riavvicinato suo padre dopo aver vissuto un periodo difficile a seguito della morte del fratello in un incidente stradale. Durante un'intervista, ha parlato anche di Alessandro Marziali, affermando di tenere molto a questa persona. La conduttrice ha condiviso alcuni dettagli sui mesi complicati che ha attraversato in quei momenti.

Andrea Delogu ripercorre i mesi drammatici seguiti alla perdita del fratello in un incidente stradale. La conduttrice racconta come il dolore abbia ricucito i rapporti con il padre e ufficializza per la prima volta la relazione con il manager Alessandro Marziali: "In questa nuova vita ho incontrato lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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