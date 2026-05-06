Ancora un 6 sfiorato in Brianza | quanto si porta a casa il vincitore

Nella provincia di Monza e della Brianza si registra un nuovo caso di giocata vincente. La scorsa settimana, nella zona di viale Romagna, era stato fatto un “6” senza essere centrato, mentre questa volta l’estrazione si è svolta a Muggiò. Non sono stati comunicati dettagli sui premi o sui nomi dei vincitori, ma si tratta di un’altra occasione in cui un giocatore si avvicina a una grande vincita.

Settimana scorsa il “6” era stato sfiorato a Monza, nella tabaccheria di viale Romagna. Questa volta è successo a Muggiò. Come riferisce Agipronews, nelle estrazioni di martedì 5 maggio, è stato sfiorato un “6” al punto vendita “Lively Bar” in Via Europa, 32. Il vincitore ha portato a casa quasi.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate A Monza si sfiora il 6 al Superenalotto: dove e quanto si porta a casa il vincitoreIn Brianza si sfiora il “6” al Superenalotto e il vincitore si deve “accontentare” di poco meno di 40mila euro (per l’esattezza 39. Cene: centrato il 5 al SuperEnalotto, il vincitore porta a casa quasi 35mila euroCene, 7 aprile 2026 – Festeggia Cene, in Val Seriana, nell’ultimo concorso del SuperEnalotto, quello del sabato pre-pasquale, il 4 aprile.