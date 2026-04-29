A Monza si sfiora il 6 al Superenalotto | dove e quanto si porta a casa il vincitore

A Monza, un giocatore ha sfiorato il “6” al Superenalotto, lasciando il montepremi a circa 39.000 euro. La vincita si è verificata in una ricevitoria locale, mentre il resto del montepremi è rimasto sulla schedina non vincente. La somma rappresenta la cifra più alta ottenuta in zona in questa estrazione, ma non è stato raggiunto il jackpot massimo. La combinazione vincente non è stata indovinata.

In Brianza si sfiora il “6” al Superenalotto e il vincitore si deve “accontentare” di poco meno di 40mila euro (per l’esattezza 39.697,37 euro). È successo a Monza, al punto vendita “Tabaccheria 67” di viale Romagna. Come riferisce Agipronews, nel concorso di martedì 28 aprile è stato centrato un.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Colpo vincente a Casignana, centrato un "5" al SuperEnalotto: ecco quanto porta a casa il vincitore Cene: centrato il 5 al SuperEnalotto, il vincitore porta a casa quasi 35mila euroCene, 7 aprile 2026 – Festeggia Cene, in Val Seriana, nell’ultimo concorso del SuperEnalotto, quello del sabato pre-pasquale, il 4 aprile. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: PRIMAVERA 1: FIORENTINA-MONZA 3-1; Arcore, shock in consiglio comunale: la giunta Bono sfiora il crollo; Primavera 1. Fiorentina nuovamente in vetta con la vittoria sul Monza; Il Frosinone risponde al Monza e vince 3-0 con la Carrarese. Le pagelle. FIFA 23, il Monza sfiora l’impresa nella eChampions League: Hezers si arrende in finaleIl Monza a un passo dalla vittoria della eChampions League di FIFA 23. Mercoledì 7 giugno a Istanbul i migliori otto giocatori europei si sono sfidati per contendersi. calciomercato.com Mourinho, dopo un Monza-Roma del 2023, aveva usato parole molto forti nei confronti della direzione arbitrale di Chiffi e aveva sollevato un tema che oggi è molto attuale, ovvero il peso delle società nella scelta degli arbitri - facebook.com facebook LIVE - Inchiesta arbitri, il caso potrebbe spostarsi a Monza x.com