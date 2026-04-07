Intervento su alberi pericolanti traffico in tilt su corso De Gasperi

A Bari, il traffico tra i quartieri Carbonara e Carrassi è stato rallentato a causa di un intervento su due alberi considerati pericolanti in via De Gasperi. La chiusura temporanea del tratto, che va da via Vassallo fino all’incrocio con la Statale 16, ha causato disagi alla circolazione stradale lungo questa arteria. Sul posto sono intervenuti i tecnici per mettere in sicurezza gli alberi e ripristinare la viabilità.

Il tratto stradale, in cui sono in corso i lavori urgenti, è compreso fra via Vassallo e l'innesto della Tangenziale di Bari Traffico in tilt fra i quartieri Carbonara e Carrassi. L'intervento su due alberi pericolanti in via De Gasperi, a Bari, ha portato alla chiusura temporanea del tratto, dell'arteria stradale, compreso fra via Vassallo e l'innesto della Statale 16. La polizia locale di Bari, attraverso i suoi canali informativi, ha consigliato agli automobilisti “l'utilizzo di un percorso alternativo”. Durante lo svolgimento dei lavori sono stati chiusi anche dei due svincoli compresi nel tratto di via De Gasperi: si tratta delle uscite 12 Bari-Carbonara (direzione sud) e 12B De GasperiStatale 16 (direzione nord). 🔗 Leggi su Baritoday.it

Intervento su alberi pericolati, traffico in tilt su corso De GasperiIl tratto stradale, in cui sono in corso i lavori urgenti, è compreso fra via Vassallo e l'innesto della Tangenziale di Bari Traffico in tilt fra i...

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