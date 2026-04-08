Napoli brutte notizie per Conte | la decisione della Procura Federale

La Procura Federale ha multato con 6.000 euro l’allenatore di una squadra di calcio per aver rivolto parole offensive all’arbitro durante una partita di Coppa Italia. L’episodio risale al 10 febbraio, quando si è disputato il quarto di finale tra Napoli e Como. La sanzione è stata comunicata dopo un’analisi delle immagini e delle dichiarazioni raccolte in merito all’episodio avvenuto in campo.

Antonio Conte incassa una multa di seimila euro dalla Procura Federale per il comportamento tenuto verso l’arbitro Gianluca Manganiello durante Napoli-Como del 10 febbraio, quarto di finale di Coppa Italia. Conte e l’arbitro Manganiello: comportamento ingiurioso. La decisione arriva con quasi due mesi di ritardo rispetto al match giocato allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri vennero eliminati ai calci di rigore dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. Il tecnico contestò vivacemente il rigore concesso ai lariani per il gol di Baturina, episodio che ha alimentato la tensione nei confronti del direttore di gara della sezione di Pinerolo. La Procura Federale ha motivato l’ammenda con precisione: “comportamento grandemente ingiurioso e irriguardoso nei riguardi dell’arbitro dell’incontro”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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