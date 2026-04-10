Strade di Bari Vecchia a rischio inciampi e cadute | al via la sostituzione delle basole rotte

A Bari Vecchia sono iniziati i lavori di riparazione delle basole rotte nelle strade del centro storico. Le operazioni interessano piazza del Ferrarese e piazza Mercantile e sono state avviate tramite una procedura di affidamento diretto. La sostituzione delle pietre danneggiate mira a prevenire possibili inciampi e cadute tra i passanti. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane, coinvolgendo altre aree della zona.

Hanno preso il via i lavori di ripristino delle basole danneggiate a Bari Vecchia. I cantieri, che riguardano una procedura di affidamento diretto, riguardano, per ora, piazza del Ferrarese e piazza Mercantile. Si tratta di interventi fortemente attesi da parte di cittadini e turisti, dopo le. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Riqualificazione via Manzoni Bari: il progetto delle nuove basole e aree pedonali. La mappa dei divieti e delle strade chiuse fino a giugnoDa oggi i primi due isolati di via Manzoni (lato piazza Garibaldi) chiuderanno definitivamente al traffico.

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La Città Metropolitana di Bari, che gestisce un patrimonio viario di oltre . , ha avviato i lavori di taglio dell’erba lungo le strade metropolitane. Questa mattina gli interventi sono in corso sulla .. , la strada che collega Bitonto all’aeroporto. Auspic - facebook.com facebook