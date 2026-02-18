Completata sostituzione degli impianti tre nuovi ascensori al policlinico

Il policlinico “Rossi” di Borgo Roma ha installato tre nuovi ascensori nella scala F, dopo aver terminato la sostituzione degli impianti obsoleti. La scelta di aggiornare gli ascensori deriva dalla necessità di garantire maggiore sicurezza e comfort a pazienti e operatori. Questo intervento, parte di un più ampio piano di manutenzione, rappresenta l’ultimo passo nel rinnovo delle attrezzature di servizio.

Sono entrati in funzione i nuovi elevatori della scala F. Aoui conclude così il programma di ammodernamento Il policlinico “Rossi” di Borgo Roma ha messo in servizio tre nuovi ascensori nella scala F. L’intervento rientra nel programma di manutenzione avviato nei mesi scorsi e segna la conclusione del percorso di sostituzione dei vecchi impianti con modelli di ultima generazione. I lavori hanno riguardato complessivamente sei ascensori, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle strutture e garantire un servizio più affidabile sia per l’utenza sia per il personale sanitario. Oltre all’ammodernamento tecnologico, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata sottolinea che i nuovi impianti consentiranno una migliore gestione dei flussi interni, contribuendo a rendere più agevoli gli spostamenti all’interno del policlinico.🔗 Leggi su Veronasera.it

