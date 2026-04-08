Ancona e Mare 2026 | incontro su Capitale della Cultura con Marta Paraventi
Lunedì 13 aprile 2026 alle 17 si terrà nella Sala del Consiglio comunale di Ancona un incontro dedicato al progetto “Capitale della Cultura”. L’evento fa parte della rassegna “Ancona e Mare 2026” e avrà come tema principale il percorso verso la designazione della città come capitale della cultura nel 2028. La discussione sarà aperta al pubblico e si svolgerà in piazza XXIV Maggio.
ANCONA- “Capitale della cultura: Questo, adesso – verso il 2028” è il titolo del prossimo appuntamento della rassegna “Ancona e Mare 2026”, in programma lunedì 13 aprile 2026 alle ore 17 nella Sala del Consiglio comunale di Ancona, in piazza XXIV Maggio. Ospite dell’incontro sarà Marta Paraventi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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