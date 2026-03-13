Scherma Campionati Italiani a squadre Fioretto | i titoli del venerdì

A Piacenza sono iniziati i Campionati Italiani a squadre di scherma 2026, con la prima giornata dedicata al fioretto. La manifestazione coinvolge squadre di atleti italiani che si sfidano per conquistare i titoli del venerdì. Le gare si svolgono nel rispetto delle regole ufficiali e coinvolgono diverse formazioni provenienti da tutta Italia.

Si sono aperti ufficialmente a Piacenza i Campionati Italiani a squadre di scherma 2026 con la prima giornata dedicata al fioretto. Il venerdì di gare ha visto assegnare cinque titoli nelle diverse categorie, inaugurando il ricco programma della manifestazione che proseguirà fino al 16 marzo tra le pedane del Piacenza Expo. L’evento vede impegnate società dalla serie A2 fino alla serie C, con numerose iniziative dedicate anche alla scherma integrata e paralimpica. La giornata inaugurale ha visto il successo tra le fiorettiste di serie A2 della Pro Patria et Libertate Busto Arsizio, protagonista di una finale intensa contro il Club Scherma Jesi. 🔗 Leggi su Sportface.it

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