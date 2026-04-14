Il Comune di Lerici ha annunciato che conferirà benemerenze civiche a tre donne: Sabrina Chiappa, Ezia Di Capua ed Eliana Bacchini. La premiazione si svolgerà prossimamente, in riconoscimento del loro impegno e contributo alla comunità locale. Le tre donne sono state individuate dall’amministrazione comunale come figure di rilievo per il loro ruolo e attività nel territorio.

Sabrina Chiappa, Ezia Di Capua ed Eliana Bacchini: tre donne di valore cui l’amministrazione comunale di Lerici conferirà presto le benemerenze civiche. Il provvedimento della giunta comunale guidata da Leonardo Paoletti (nella foto) è di pochi giorni fa, ed invividua le tre donne meritevoli del riconoscimento introdotto per "segnalare alla pubblica considerazione l’impegno di coloro che, con opere e azioni di alto profilo morale, si siano distinti nel campo sociale, culturale, economico, sportivo, artistico e letterario, oltre a tutti coloro che si siano distinti per la loro attenzione agli altri o per atti di coraggio e di abnegazione civica, in qualche modo, giovato alla intera comunità del comune di Lerici elevandone il prestigio".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal Comune benemerenze civiche per Chiappa, Di Capua e Bacchini

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