Anche i sudafricani chiedono la remigrazione

Il 6 maggio a Roma si è svolta una manifestazione in cui cittadini sudafricani hanno espresso la richiesta di rimpatrio per gli immigrati provenienti da altri paesi africani. La protesta si è concentrata su questa specifica questione, coinvolgendo un gruppo di persone che si sono riunite per manifestare pubblicamente le proprie opinioni. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla partecipazione o sulle motivazioni ufficiali della protesta.

Roma, 6 mag – I sudafricani scendono in piazza per chiedere la remigrazione degli immigrati arrivati da altri Paesi africani. E, a manifestare, non sono i bianchi ormai costretti a vivere in fattorie e quartieri blindati ma organizzazioni guidate da neri. Le proteste sono partite da Pretoria per poi diffondersi in altre città. “Tornate nel vostro Paese, stiamo stanchi di voi, state distruggendo il nostro Paese”, tuonano i manifestanti, imbracciando bastoni e scudi. Non solo manifestazioni e proteste anti immigrazione nel Sudafrica post Mandela: stanno aumentando pure gli episodi di xenofobia in tutte le città. La notizia è stata pressoché ignorata dai media italiani che preferiscono diffondere falsità e menzogne sulla proposta di legge di iniziativa popolare riguardante la remigrazione.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Anche i sudafricani chiedono la remigrazione Notizie correlate Leggi anche: Fuorigrotta, marciapiedi larghi a via Cinthia per l’Università: i ciclisti chiedono anche la pista per le bici Calcio, anche i tifosi chiedono a gran voce la conferma del mister Miramari: lettera indirizzata a tutto lo staffDopo una cavalcata strepitosa e vincente nel campionato Nazionale Dilettanti che ha permesso al Forlì di tornare nel mondo del professionismo, dopo...