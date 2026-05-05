Fuorigrotta marciapiedi larghi a via Cinthia per l'Università | i ciclisti chiedono anche la pista per le bici

A Fuorigrotta, lungo via Cinthia, sono stati realizzati marciapiedi più larghi per facilitare l'accesso all'università. I ciclisti della zona hanno avanzato richieste per l'installazione di una pista dedicata alle biciclette, oltre alla già prevista pista ciclabile. La questione riguarda l'esigenza di migliorare la sicurezza e la mobilità sostenibile nel quartiere. Un rappresentante di un gruppo di ciclisti ha commentato la proposta di interventi specifici sulla viabilità locale.