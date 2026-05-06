Ana Obregón, 71 anni, ha annunciato di aver utilizzato lo sperma del figlio deceduto a causa di un cancro per avere un bambino. La donna ha condiviso questa scelta pubblicamente, suscitando molte reazioni nel pubblico e nei media. La decisione riguarda la procreazione assistita e ha attirato l’attenzione sui temi legati alla genetica e alla famiglia. La notizia è stata diffusa attraverso canali ufficiali e interviste.

Ana Obregón, 71 anni, ha suscitato grande scalpore quando ha utilizzato lo sperma del figlio defunto per avere un figlio da lui, dopo che questi era morto di cancro. Ora, a distanza di tre anni, ha condiviso un aggiornamento. L’ex attrice ha scatenato un dibattito mondiale quando ha onorato i desideri del defunto figlio Aless Lequio utilizzando il suo sperma congelato per concepire un bambino tramite maternità surrogata, dopo che lui aveva perso la sua battaglia contro il cancro. Nel 2023 ha dato il benvenuto a sua nipote, Anita Sandra. “La bambina non è mia figlia, è mia nipote. Era l’ultimo desiderio di Aless portare un bambino al mondo”, ha dichiarato Obregón alla rivista ¡Hola! dopo la nascita di Anita.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Ana Obregón mostra la figlia avuta dallo sperma del figlio morto

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