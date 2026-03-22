Il cantante ha recentemente parlato della figlia avuta da una relazione precedente e del percorso di terapia intrapreso. Più di un anno fa, aveva rivelato pubblicamente questa parte della sua vita, senza fornire ulteriori dettagli. La sua testimonianza si concentra su temi personali e sulla volontà di condividere esperienze legate alla famiglia e al percorso di cura.

È passato più di un anno da quando Dave Grohl ha ammesso pubblicamente di aver avuto una figlia al di fuori del suo matrimonio con Jordyn Blum. All’epoca, il frontman dei Foo Fighters aveva scritto su Instagram: “Sono diventato padre di una bambina, nata fuori dal mio matrimonio. Ho intenzione di essere un genitore amorevole e presente per lei”. Aveva poi aggiunto: “Amo mia moglie e le mie figlie e sto facendo tutto il possibile per riconquistare la loro fiducia e ottenere il loro perdono”. Fino a questa settimana, il rocker non aveva mai parlato pubblicamente della propria infedeltà ma, in una nuova intervista per il Guardian, ha voluto affrontare la questione, rivelando di essersi sottoposto a terapia “sei giorni a settimana per settanta settimane”, per un totale di oltre quattrocentotrenta sedute fino ad oggi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dave Grohl parla a cuore aperto della figlia avuta al di fuori del matrimonio e della terapia

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