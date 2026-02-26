Alla GAMeC debutta Eau la prima mostra italiana di Ana Silva

Alla GAMeC apre «Eau», la prima mostra italiana di Ana Silva, che utilizza tessuti industriali e materiali riciclati per creare installazioni coinvolgenti. L'artista esplora il rapporto tra ambiente e consumo, dando nuova vita a scarti e materiali di uso quotidiano. La mostra invita i visitatori a riflettere sui consumi e sull’impatto ambientale attraverso opere che combinano arte e sostenibilità.

Articolo. La prima personale italiana di Ana Silva trasforma tessuti industriali e scarti globali in una riflessione politica su memoria, ambiente e responsabilità collettiva Fino al prossimo 6 settembre lo Spazio Zero della GAMeC accoglie «Eau», la prima mostra personale in un'istituzione italiana dell'artista angolana-portoghese Ana Silva (Calulo, 1979). Un debutto atteso, che non è soltanto un traguardo biografico ma un passaggio culturale importante: l'ingresso nel panorama museale italiano di una ricerca che unisce temi quali l'ecologia, la memoria e la giustizia sociale, mettendo al centro una delle questioni più urgenti del nostro tempo, l'accesso all'acqua.