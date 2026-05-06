Amministrative Aurigemma in campo per dare voce a Borgo Ferrovia

Durante le recenti elezioni amministrative, un candidato si è espresso sulla situazione della stazione ferroviaria di Avellino, sottolineando come in questi giorni ci sia molta attenzione sul tema. Ha affermato che molte persone sembrano avere idee chiare e soluzioni rapide per rilanciare il servizio ferroviario della zona. La sua candidatura mira a rappresentare le esigenze del quartiere Borgo Ferrovia.

“In questi giorni tutti sembrano interessarsi alla stazione ferroviaria di Avellino e, soprattutto, tutti sembrano avere la soluzione giusta e immediata per far ripartire i treni. La verità è un’altra ed è, purtroppo, la solita: il mio quartiere, il nostro quartiere, diventa centrale solo in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate A Borgo Ferrovia ritorna la CorridaTorna a Borgo Ferrovia “La Corrida”, appuntamento dedicato a talento, ironia e partecipazione popolare. Giornata della Prevenzione a Borgo FerroviaA Borgo Ferrovia, domenica 29 marzo The Power of Pink e l'associazione Per Borgo Ferrovia organizzano una Giornata della Prevenzione.