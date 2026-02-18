A Borgo Ferrovia ritorna la Corrida
A Borgo Ferrovia, la rinomata manifestazione “La Corrida” riprende vita dopo una pausa, attirando di nuovo artisti amatoriali pronti a salire sul palco. La mostra, che ogni anno raccoglie numerosi appassionati, si svolgerà nel centro cittadino e coinvolgerà persone di tutte le età, pronte a mostrare il proprio talento. Un’occasione per divertirsi e scoprire nuove voci, con esibizioni che spaziano dal canto alla comicità.
Torna a Borgo Ferrovia “La Corrida”, appuntamento dedicato a talento, ironia e partecipazione popolare. La seconda edizione è in programma il 19 febbraio 2026 alle ore 20.00 presso il Teatro Santa Chiara, nel quartiere Borgo Ferrovia di Avellino. L’iniziativa ripropone la formula ispirata alla storica trasmissione televisiva La Corrida, offrendo uno spazio aperto a chiunque voglia esibirsi: canto, musica, monologhi, performance originali o semplicemente il desiderio di mettersi in gioco davanti al pubblico. L’obiettivo è valorizzare lo spirito di comunità e la voglia di partecipazione, in un clima di leggerezza e divertimento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
La Corrida di San Geminiano ritorna e diventa solidale. Iscrizioni onlineLa Corrida di San Geminiano torna a Modena, un evento che unisce tradizione, innovazione e solidarietà.
